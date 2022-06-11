«У него просто нет другого выбора». Мамиашвили — о словах Бубки про отстранение россиян

Президент Федерации спортивной борьбы России олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили отреагировал на призыв главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергея Бубки к международным федерациям.

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР потребовал соблюдать рекомендации МОК и не допускать россиян и белорусов на международные турниры.

«Мне, как и любому нормальному свободному человеку, живя в свободной стране, трудно понять такие высказывания. Я знаю Сергея лично, мы с ним вместе брали Олимпиаду. На протяжении многих лет мы сохраняли дружбу. Он оказал огромное влияние на сохранение спортивной борьбы в программе Олимпийских игр. Кроме глубокого уважения, других чувств у меня к нему нет. Даже в таких высказываниях я готов его понять. Человек, возможно, находится в таких обстоятельствах, которые иного выбора ему не дают.

Повторюсь, опять же, мне как свободному человеку, находящемуся в свободной стране, а я живу в свободной стране, всё это непонятно. Но понимаю я его, потому что он может испугаться. Страх у людей всегда есть. Он живёт там, где есть тоталитарный режим и доминанта, где любое слово чревато катастрофическими последствиями. Я как человек, испытывающий к нему уважение, его понимаю. Он в таких условиях, что у него просто нет другого выбора», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости».