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В Госдуме назвали приятной новость о допуске дзюдоистов России до международных стартов

В Госдуме назвали приятной новость о допуске дзюдоистов России до международных стартов
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Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал допуск сборной России по дзюдо до международных соревнований в нейтральном статусе.

«После вчерашнего не очень хорошего требования Сергея Бубки, которого мы помним как одного из сильнейших атлетов современности, рождённого школой лёгкой атлетики СССР, необычно и приятно было слышать, что наши спортсмены, пусть и с ограничениями, под нейтральным флагом допущены к соревнованиям. Это ещё раз говорит о том, что здравый смысл федераций и некоторых чиновников побеждает над слепой антироссийской истерией.

Спортсмены никакого отношения не имеют к тому, что происходит в мире. Никаким образом. Это их право на работу, право на жизнь. Его обязаны предоставить и отстаивать. Поддерживаю решение федерации дзюдо. Вы знаете, 16 декабря истекают сроки дисквалификации CAS, после которых, надеюсь, все наши спортсмены будут выступать под знамёнами Российской Федерации», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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