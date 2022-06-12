Сборная России по пляжному футболу повторно обыграла Беларусь в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу провела товарищеский матч с командой Беларуси. Встреча проходила в Минске (Беларусь) и закончилась со счётом 5:3 в пользу гостей.



Счёт в матче был открыт во втором периоде, отличился Павел Дубук, который вывел хозяев вперёд. На 12-й минуте Владимир Раскин восстановил равновесие в счёте. В концовке тайма соперники обменялись результативными атаками. На гол Бориса Никонорова соперник ответил точным ударом Дубука.



После перерыва Никоноров забил ещё два мяча. В концовке Евгений Новиков сократил отставание белорусов в счёте, но затем Андрей Котенев установил окончательный счёт.



Отметим, что команды провели уже второй товарищеский матч. Ранее, 11 июня, российская сборная со счётом 6:4 обыграла Беларусь.

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