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Во время соревнований на ипподроме в Москве умер наездник

Во время соревнований на ипподроме в Москве умер наездник
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Российский наездник Вадим Шеховцов погиб во время скачек на Центральном московском ипподроме, сообщает пресс-служба АО «Российские ипподромы». Спортсмену было 53 года.

По предварительным данным, Шеховцов скончался в результате сердечной недостаточности. Мастер-наездник выступал в четвёртом заезде. Он выпустил из рук вожжи и выпал из качалки прямо на призовой дорожке. Вадим занял второе место.
К наезднику сразу подбежали медики, но спасти его в итоге так и не удалось.

«Вадима Александровича запомнили как прекрасного человека, отзывчивого товарища и отличного наездника. Он ушёл слишком рано, и вся конная общественность потрясена этой тяжёлой потерей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!» — говорится в сообщении.

На Центральном московском ипподроме Шеховцов работал с 1986 года.

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