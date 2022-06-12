Во время соревнований на ипподроме в Москве умер наездник

Российский наездник Вадим Шеховцов погиб во время скачек на Центральном московском ипподроме, сообщает пресс-служба АО «Российские ипподромы». Спортсмену было 53 года.



По предварительным данным, Шеховцов скончался в результате сердечной недостаточности. Мастер-наездник выступал в четвёртом заезде. Он выпустил из рук вожжи и выпал из качалки прямо на призовой дорожке. Вадим занял второе место.

К наезднику сразу подбежали медики, но спасти его в итоге так и не удалось.



«Вадима Александровича запомнили как прекрасного человека, отзывчивого товарища и отличного наездника. Он ушёл слишком рано, и вся конная общественность потрясена этой тяжёлой потерей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!» — говорится в сообщении.



На Центральном московском ипподроме Шеховцов работал с 1986 года.