«Ожидание всегда волнительно». Беременная Дарья Клишина выложила свежее фото
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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала свежее фото в своих социальных сетях. Спортсменка, которая в феврале объявила о беременности, призналась, что волнуется в преддверии важного события.
«Ожидание всегда волнительно, особенно когда до нашей встречи остаются считаные недели», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Напомним, Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодёжи.
Ранее Дарья Клишина показала фотографию из Майами.
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