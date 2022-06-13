«Ожидание всегда волнительно». Беременная Дарья Клишина выложила свежее фото

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала свежее фото в своих социальных сетях. Спортсменка, которая в феврале объявила о беременности, призналась, что волнуется в преддверии важного события.

«Ожидание всегда волнительно, особенно когда до нашей встречи остаются считаные недели», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива дарьи клишиной

Напомним, Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодёжи.

Ранее Дарья Клишина показала фотографию из Майами.

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