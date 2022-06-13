«Откажусь от всех титулов!» Украинский дзюдоист — о допуске российских спортсменов

34-летний украинский дзюдоист Георгий Зантарая отреагировал на новость о том, что российских дзюдоистов допустили до турниров «Большого шлема» под нейтральным флагом.
«Только что увидел на официальном сайте Международной федерации дзюдо, что российские спортсмены будут допущены до участия на турнире в Улан-Баторе и имеют возможность участвовать под нейтральным флагом.
Напомню, я уже писал ранее, что спорт не может стоять в стороне от политических вопросов, особенно когда речь идёт о военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).
Вот почему я хочу сделать такое важное сообщение для меня. Если к турниру допустят российских спортсменов, я официально откажусь от всех своих титулов и от звания чемпиона мира!
Обидно, что моя любимая спортивная федерация, которая всегда делала упор на такие ценности, как мир, единство и дружба, теперь пассивно поддерживает военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине», — написал Георгий в социальных сетях.
Международный турнир по дзюдо серии «Большого шлема» пройдёт в столице Монголии 24-26 июня 2022 года.
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