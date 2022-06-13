Винер-Усманова: Россия встала с колен на ноги, доказала свою правоту, силу и мощь

Тренер и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о празднике перед благотворительным концертом в честь Дня России, состоявшимся накануне.



«Сегодня большой праздник, день страны, которая встала с колен на ноги, доказала свою правоту, силу и мощь. И я очень счастлива, что именно в этот день мы делаем спектакль под живую музыку с программами наших девочек.



Мы счастливы, что наша страна сильная, смелая, добрая, духовная. И мы вместе с белорусскими братьями будем впереди планеты всей. Я в этом уверена», – приводит слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».

В концерте принимали участие многие гимнастки сборной России – в их числе сёстры Аверины, Дарья Трубникова и другие.