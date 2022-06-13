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Мельникова: полгода работала в свободном графике, сегодня возвращаюсь в дисциплину

Мельникова: полгода работала в свободном графике, сегодня возвращаюсь в дисциплину
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21-летняя российская гимнастка Ангелина Мельникова сообщила, что возвращается к тренировкам в сборной России.

«Полгода я работала совершенно в свободном графике: типа захотела – пришла на тренировку, захотела – не пришла. Сегодня я возвращаюсь в дисциплину и полный рабочий график с командой», – написала Мельникова в своих социальных сетях.

Ангелина к 21 году успела завоевать золотые (2020), серебряные (2016), бронзовые (2020) медали Олимпийских игр, а также все виды медалей чемпионата мира и чемпионата Европы.

Сборная России по спортивной гимнастике должна была готовиться к чемпионату Европы по спортивной гимнастике, который пройдёт в Мюнхене (Германия) с 11 по 21 августа, но на данный момент российские спортсмены отстранены от соревнований.

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