Дзюдоист Галстян: мы не держим зла на Георгия Зантарая из-за его заявления. Это его выбор

Российский дзюдоист Арсен Галстян прокомментировал заявление украинского дзюдоиста Георгия Зантарая о том, что тот откажется от всех своих титулов, если российских дзюдоистов допустят до турнира «Большого шлема» в Улан-Баторе.



«Это выбор Георгия, у него своя обстановка и понимание всего вокруг. Как считает нужным, пусть так и поступает. Если он решил таким способом заявить, пусть так и делает. Мы ничего плохого никому не желаем и зла ни на кого не держим. Мы, российские дзюдоисты, намерены проявлять себя и бороться на татами. Всё должно решаться на спортивных площадках.



Мы сейчас находимся на сборе, и я тоже буду на этом турнире «Большого шлема». Мы, естественно, не поддерживаем такие заявления в наш адрес. Сборная России за то, чтобы спорт был вне политики», — приводит слова Арсена Галстяна «Матч ТВ».

На днях на официальном сайте Международной федерации дзюдо появилась новость, что российские спортсмены будут допущены на турнир под нейтральным флагом.