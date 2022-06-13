Дзюдоист Галстян: мы не держим зла на Георгия Зантарая из-за его заявления. Это его выбор

Российский дзюдоист Арсен Галстян прокомментировал заявление украинского дзюдоиста Георгия Зантарая о том, что тот откажется от всех своих титулов, если российских дзюдоистов допустят до турнира «Большого шлема» в Улан-Баторе.
«Это выбор Георгия, у него своя обстановка и понимание всего вокруг. Как считает нужным, пусть так и поступает. Если он решил таким способом заявить, пусть так и делает. Мы ничего плохого никому не желаем и зла ни на кого не держим. Мы, российские дзюдоисты, намерены проявлять себя и бороться на татами. Всё должно решаться на спортивных площадках.
Мы сейчас находимся на сборе, и я тоже буду на этом турнире «Большого шлема». Мы, естественно, не поддерживаем такие заявления в наш адрес. Сборная России за то, чтобы спорт был вне политики», — приводит слова Арсена Галстяна «Матч ТВ».
На днях на официальном сайте Международной федерации дзюдо появилась новость, что российские спортсмены будут допущены на турнир под нейтральным флагом.
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