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«Тренер скажет забыть». Ласицкене — о третьем месте на Неделе лёгкой атлетики в Москве

«Тренер скажет забыть». Ласицкене — о третьем месте на Неделе лёгкой атлетики в Москве
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене прокомментировала третье место на соревнованиях в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Лучший результат Ласицкене составил 1,85 м, победительницы – 1,91 м.

«Я везде опоздала, нигде не успела. Когда приехала на стадион, уже было странное ощущение. Пыталась его отпустить, делать своё дело, но оказалось, что что-то сегодня было не так. С тренером будем разбираться, но он, скорее всего, скажет забыть этот старт, и я с удовольствием это сделаю.

Эмоции были, было много болельщиков, хорошая обстановка. Это что-то с моей подготовкой, с физической формой. Возможно, повлияли слишком большие паузы между высотами. Но я должна с этим справляться. Сегодня не справилась», — цитирует Ласицкене «РИА Новости Спорт».

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