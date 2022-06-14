Украинский ватерполист получил российский паспорт и стал игроком российского клуба

Украинский ватерполист Никита Сазонов получил российский паспорт и будет выступать за российский ватерпольный клуб «Штурм-2002».

«Никита живет у нас в УОРе (в училище олимпийского резерва. — Прим. «Чемпионата»), ходит на занятия. Сейчас у него уже есть российский паспорт. Тренируется со старшими ребятами и учится.

«Штурм-2002» — наша самая взрослая команда, стали вторыми на первенстве России до 20 лет. Никита раньше играл за команду Мариуполя, потом его пригласили в Харьковское училище олимпийского резерва.

Во всей этой ситуации его команда уезжала в Польшу, оттуда часть команды в Германию, часть — в Италию. Он своему тренеру сказал, что хочет поехать в Россию. Сам решил ехать сюда, на тот момент не зная, что с родителями, но у него тётя двоюродная в Москве. Сам добрался из Польши до Беларуси, потом пересёк российскую границу. Пришёл в училище — его взяли. Одна из сотрудниц стала временным опекуном, потому что тогда не знали, живы его родители или нет. Потом, слава богу, их нашли. Все живы и здоровы», — приводит слова директора училища олимпийского резерва № 4 (Чехов) Татьяны Подорожной «Матч ТВ».

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