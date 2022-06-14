На Украине заявили, что спортсмены страны будут бойкотировать турниры с участием россиян

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что при допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях хотя бы под нейтральным флагом украинские атлеты будут бойкотировать эти старты.
«Это недопустимо! Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с военной спецоперацией (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) или открыто её поддерживают. В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать соревнования. Мир не имеет права забывать о военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), которую начала Россия против Украины», — приводит слова Гутцайта сайт Минспорта Украины.
Он призвал президентов украинских федераций обращаться в международные спортивные федерации для недопущения таких случаев, а также предложил приглашать их руководителей на Украину.
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