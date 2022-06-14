Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На Украине заявили, что спортсмены страны будут бойкотировать турниры с участием россиян

На Украине заявили, что спортсмены страны будут бойкотировать турниры с участием россиян
Комментарии

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что при допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях хотя бы под нейтральным флагом украинские атлеты будут бойкотировать эти старты.

«Это недопустимо! Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с военной спецоперацией (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) или открыто её поддерживают. В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать соревнования. Мир не имеет права забывать о военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), которую начала Россия против Украины», — приводит слова Гутцайта сайт Минспорта Украины.

Он призвал президентов украинских федераций обращаться в международные спортивные федерации для недопущения таких случаев, а также предложил приглашать их руководителей на Украину.

«Если русских допустят, откажусь от титулов». Украинский чемпион против возвращения России «Если русских допустят, откажусь от титулов». Украинский чемпион против возвращения России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022