Команда Сергея Карякина не будет подавать апелляцию на отстранение шахматиста

Кирилл Зангалис, менеджер российского гроссмейстера Сергея Карякина, сообщил, что команда шахматиста приняла решение не оспаривать отстранение спортсмена в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Учитывая то, что происходит в отношении России со стороны всех международных спортивных организаций, стало понятно, что дискриминация российских спортсменов будет продолжаться и никакие аргументы не позволят честно отобравшемуся спортсмену принять участие в турнире претендентов. Сергей завоевал это право честно, в спортивной борьбе, но мы видим, что сейчас происходит. Мы как команда Карякина не видим смысла тратить время, нервы и деньги, потому что уверены на сто процентов, что победить не сможем. Но мы уверены, что спорт должен оставаться вне политики, увы, сейчас это не так», — приводит слова Зангалиса ТАСС.
21 марта комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичную поддержку военной спецоперации России на Украине. Апелляция, поданная Федерацией шахмат России, была отклонена. Из-за отстранения Карякин пропустит турнир претендентов в Мадриде, который начнётся 17 июня.
- 14 июня 2022
-
20:32
-
19:27
-
19:21
-
18:39
-
10:41
-
09:33
- 13 июня 2022
-
23:07
-
22:33
-
19:50
-
19:14
-
15:50
-
14:16
-
12:44
-
11:36
-
10:33
-
08:23
-
08:12
- 12 июня 2022
-
23:54
-
23:37
-
22:36
-
19:34
-
18:52
-
15:19
- 11 июня 2022
-
23:46
-
23:25
-
22:39
-
21:09
-
20:46
-
19:57
-
19:24
-
18:35
-
18:16
-
09:56
- 10 июня 2022
-
22:46
-
22:30