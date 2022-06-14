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Команда Сергея Карякина не будет подавать апелляцию на отстранение шахматиста

Команда Сергея Карякина не будет подавать апелляцию на отстранение шахматиста
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Кирилл Зангалис, менеджер российского гроссмейстера Сергея Карякина, сообщил, что команда шахматиста приняла решение не оспаривать отстранение спортсмена в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Учитывая то, что происходит в отношении России со стороны всех международных спортивных организаций, стало понятно, что дискриминация российских спортсменов будет продолжаться и никакие аргументы не позволят честно отобравшемуся спортсмену принять участие в турнире претендентов. Сергей завоевал это право честно, в спортивной борьбе, но мы видим, что сейчас происходит. Мы как команда Карякина не видим смысла тратить время, нервы и деньги, потому что уверены на сто процентов, что победить не сможем. Но мы уверены, что спорт должен оставаться вне политики, увы, сейчас это не так», — приводит слова Зангалиса ТАСС.

21 марта комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичную поддержку военной спецоперации России на Украине. Апелляция, поданная Федерацией шахмат России, была отклонена. Из-за отстранения Карякин пропустит турнир претендентов в Мадриде, который начнётся 17 июня.

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