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В Госдуме обратились с вопросом к украинскому министру, высказавшемуся о бойкоте турниров

В Госдуме обратились с вопросом к украинскому министру, высказавшемуся о бойкоте турниров
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Замглавы комитета по спорту Госдумы РФ Сергей Бурлаков прокомментировал слова министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что при допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях хотя бы под нейтральным флагом украинские атлеты будут бойкотировать эти старты.

«У меня один вопрос к украинскому министру: как он собирается реализовать своё громкое заявление? На соревнования, где будут присутствовать российские спортсмены, украинцы не приедут? Что-то я сильно сомневаюсь, что такую инициативу поддержат атлеты из Украины.

Вероятнее всего, заявление министра спорта было направлено к представителям международных организаций и не несло за собой никаких реальных решений. Таким образом Вадим Гутцайт решил запустить новую хайповую волну по увеличению негатива в адрес наших спортсменов», — цитирует Бурлакова «РИА Новости Спорт».

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