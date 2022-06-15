Дзюдоист Зантарая — об отказе федерации от турниров с участием россиян: правильное решение

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая поддержал решение украинской федерации дзюдо отказаться от мероприятий, организованных Международной федерацией дзюдо, в ответ на допуск российских спортсменов к турниру «Большого шлема» по дзюдо в Улан-Баторе (Монголия).
«Хочу подчеркнуть, что дзюдо для меня гораздо больше, чем просто спорт. Я считаю, что Федерация дзюдо Украины приняла правильное решение отказаться от всех мероприятий, организованных Международной федерацией дзюдо. Я очень признателен президенту украинской федерации дзюдо и президенту Национального олимпийского комитета Украины за стабильную и патриотическую позицию!» — написал Георгий Зантарая у себя в соцсетях.
Напомним, что недавно Георгий заявил, что откажется от всех своих титулов, если Международная федерация дзюдо допустит спортсменов из России. Международная федерация дзюдо допустила российских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом.
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