Объявлены предварительные результаты легендарной парусной гонки – Кубка 100 миль

Стали известны предварительные результаты легендарной и одной из старейших парусных гонок мира — Кубка 100 миль. Юбилейная регата проходила в акватории Финского залива с 11 по 13 июня и состояла, как и 170 лет назад, из двух гонок. В церемонии открытия соревнований принимало участие 38 яхт и более 350 участников.
Фото: Елена Разина
Фото: Елена Разина
По предварительным результатам в зачётной группе Л6 победила яхта «Лена» Дмитрия Балана, вторым стал «Нептун» Андрея Зырянова, третье место у «Ники» Вадима Манохина. В зачёте ORC2 первым идёт «Квартет», вторым — «Фортис», третье место у «Славии». В зачёте группы ORC1 золото завоевала «Леди А» Михаила Воронова, серебро – «Аврора Бореалис», бронзу – «Мир» Александра Куликова.
«Это пока не окончательные результаты. Последняя яхта финишировала 13 июня в 19:10, и у нас на данный момент есть три протеста. Были небольшие столкновения, завтра мы будем разбирать их — и к церемонии награждения, которая состоится 16 июня в 19:00 в яхт-клубе Санкт-Петербурга, объявим окончательные результаты», — сказал главный судья регаты Михаил Ухин.
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