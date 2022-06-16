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Александр Карелин высказался об отстранении россиян от международных соревнований

Александр Карелин высказался об отстранении россиян от международных соревнований
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Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал то, что в настоящее время россияне не могут участвовать во многих международных соревнованиях в связи с санкциями от соответствующих международных федераций.

«Не надо сваливать с больной головы на здоровую. Я уверен, что всё встанет на свои места. Когда в соревнованиях участвуют усечённым составом, появляется и усечённое восприятие победы. Корейцы в Пхёнчхане сказали, что даже без символов российская команда им нужна. Когда есть не решаемые мирным путём вопросы, на спортивных ристалищах можно решить всё.

Посмотрите на теннис, на Национальную хоккейную лигу. Наши парни играют, и все понимают, что без их происхождения никакого мастерства и зрелища бы не было», — приводит слова Карелина ТАСС.

«Многие в Европе не понимают отстранение России. Но официально все поддерживают» «Многие в Европе не понимают отстранение России. Но официально все поддерживают»

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?

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