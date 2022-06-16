С Федерации бобслея России сняли отстранение от IBSF

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) аннулировал мартовское решение исполкома организации о временном отстранении Федерации бобслея России (ФБР). Об этом рассказала президент ФБР Елена Аникина.
«Сегодня наша федерация получила решение от апелляционного трибунала IBSF, и на основании этого вердикта решение исполкома IBSF от 2 марта 2022 года о временном отстранении нашей федерации было аннулировано. Мы очень рады этому решению апелляционного трибунала нашей международной федерации и продолжаем дальше заниматься развитием нашего вида спорта», — приводит слова Аникиной ТАСС.
Напомним, в марте исполнительный комитет IBSF решил временно приостановить членство ФБР. Решение было принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения:
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