С Федерации бобслея России сняли отстранение от IBSF

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) аннулировал мартовское решение исполкома организации о временном отстранении Федерации бобслея России (ФБР). Об этом рассказала президент ФБР Елена Аникина.

«Сегодня наша федерация получила решение от апелляционного трибунала IBSF, и на основании этого вердикта решение исполкома IBSF от 2 марта 2022 года о временном отстранении нашей федерации было аннулировано. Мы очень рады этому решению апелляционного трибунала нашей международной федерации и продолжаем дальше заниматься развитием нашего вида спорта», — приводит слова Аникиной ТАСС.

Напомним, в марте исполнительный комитет IBSF решил временно приостановить членство ФБР. Решение было принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения: