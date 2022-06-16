«Локомотив» подписал 21-летнюю белоруску Костючик из «Уралочки»
Поделиться
Пресс-служба женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) объявила, что в команду перешла 21-летняя белорусская волейболистка Вера Костючик, которая до этого выступала за «Уралочку-НТМК». Напомним, «Локомотив» обыграл «Уралочку» в финальной серии плей-офф Суперлиги 2022 года со счётом 3-2.
В сезоне-2021/2022 розыгрыша Суперлиги Вера Костючик, выступающая в амплуа нападающей, в 35 матчах набрала 258 очков (в среднем за партию – 2,08 очка), сделала 30 эйсов, приём – 50% (38%), атака – 36%, на блоке заработала 17 очков.
Ранее Костючик выступала за команду «Прибужье-ЦОР Виктория» в чемпионате Беларуси, играла за юниорскую сборную. В 2016 году перешла в саратовский «Протон».
Зачем бразильские волейболисты играют на Олимпиаде в масках:
Комментарии
- 16 июня 2022
-
16:20
-
15:00
-
14:24
-
12:51
-
11:33
-
11:00
-
08:00
-
07:43
- 15 июня 2022
-
17:56
-
13:44
-
13:16
-
13:04
-
11:32
-
10:10
-
09:43
-
07:33
- 14 июня 2022
-
23:39
-
22:31
-
21:28
-
20:32
-
19:27
-
19:21
-
18:39
-
10:41
-
09:33
- 13 июня 2022
-
23:07
-
22:33
-
19:50
-
19:14
-
15:50
-
14:16
-
12:44
-
11:36
-
10:33
-
08:23
Партнерский контент