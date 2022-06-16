«Локомотив» подписал 21-летнюю белоруску Костючик из «Уралочки»

Пресс-служба женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) объявила, что в команду перешла 21-летняя белорусская волейболистка Вера Костючик, которая до этого выступала за «Уралочку-НТМК». Напомним, «Локомотив» обыграл «Уралочку» в финальной серии плей-офф Суперлиги 2022 года со счётом 3-2.

В сезоне-2021/2022 розыгрыша Суперлиги Вера Костючик, выступающая в амплуа нападающей, в 35 матчах набрала 258 очков (в среднем за партию – 2,08 очка), сделала 30 эйсов, приём – 50% (38%), атака – 36%, на блоке заработала 17 очков.

Ранее Костючик выступала за команду «Прибужье-ЦОР Виктория» в чемпионате Беларуси, играла за юниорскую сборную. В 2016 году перешла в саратовский «Протон».

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