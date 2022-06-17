Каролина Севастьянова показала фотографии в розовом купальнике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. На сделанных в Монте-Карло (Монако) снимках спортсменка, одетая в розовый купальник, позирует перед камерой.
«Летнее время — летняя атмосфера», — подписала фотографии Севастьянова.
Фото: из личного архива каролины севастьяновой
Фото: из личного архива каролины севастьяновой
27-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания).
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