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Каролина Севастьянова показала фотографии в розовом купальнике

Каролина Севастьянова показала фотографии в розовом купальнике
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. На сделанных в Монте-Карло (Монако) снимках спортсменка, одетая в розовый купальник, позирует перед камерой.

«Летнее время — летняя атмосфера», — подписала фотографии Севастьянова.

Фото: из личного архива каролины севастьяновой

Фото: из личного архива каролины севастьяновой

27-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне (Великобритания).

Российские девушки выступят на ЧЕ по художественной гимнастике. Но не под своим флагом Российские девушки выступят на ЧЕ по художественной гимнастике. Но не под своим флагом

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