Сегодня, 17 июня, в Мадриде (Испания) стартует шахматный турнир претендентов, в котором примут участие восемь гроссмейстеров: Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победитель турнира претендентов сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Кто выиграет турнир претендентов — 2022 по шахматам?»
Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.
Полное расписание турнира претендентов 2022 года доступно на «Чемпионате».
За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?
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