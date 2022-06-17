Украинские дзюдоисты решили бойкотировать турнир в Монголии из-за участия россиян

Сборная Украины по дзюдо решила бойкотировать турнир серии «Большого шлема» в Улан-Баторе (Монголия), поскольку в нём примут участие россияне. Об этом сообщил глава Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк в своих социальных сетях. Ранее Международная федерация дзюдо разрешила россиянам выступать на международных турнирах.
«Вопреки рекомендации Международного олимпийского комитета и мартовскому решению IJF об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех стартов, сейчас всё переиграли. Есть позиция ФДУ, которую мы озвучили раньше: если российских и белорусских дзюдоистов не отстранят от соревнований, мы не будем участвовать в стартах под эгидой IJF. Новых заявлений не будет», — написал, в частности, Кошляк.
Турнир пройдёт с 24 по 26 июня.
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
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