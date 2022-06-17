«Чемпионат» стал партнёром спортивной программы на «Дикой Мяте»

«Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России. В этом году он проходит в два музыкальных уикенда, GREEN (17-19 июня) и VIOLET (24-26 июня), а между уикендами состоится музыкальный кемпинг «Дикая Мята. Кэмп». Традиционно для всех зрителей на фестивале будут открыты спортивные площадки.
На площадке для пляжного регби от клуба ЦСКА будут проходить игровые мастер-классы по тэг-регби. Их проведут трёхкратный чемпион Европы по регби, многократный чемпион России по регби, мастер спорта международного класса, игрок регби-клуба «ЦСКА Москва» Пётр Ботнараш, сотрудники детской академии и игроки регби-клуба «Арсенал».
За волейбольную и воркаут-площадку на фестивальном поле отвечают KENGURU PRO — российская компания, которая разрабатывает и производит уличное спортивное оборудование и строит спортивные площадки по всему миру.
Спортивную программу второго уикенда объявят дополнительно. Также спортивные площадки будут работать во время музыкального кемпинга. Второй уикенд VIOLET 24-26 июня — «Дикая Мята» на максималках. Ещё больше драйва, ещё больше инди, альтернативы, хип-хопа, рока, электроники и не только. Билеты в продаже на сайте организаторов.
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