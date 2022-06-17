Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Чемпионат» стал партнёром спортивной программы на «Дикой Мяте»

«Чемпионат» стал партнёром спортивной программы на «Дикой Мяте»
Комментарии

«Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России. В этом году он проходит в два музыкальных уикенда, GREEN (17-19 июня) и VIOLET (24-26 июня), а между уикендами состоится музыкальный кемпинг «Дикая Мята. Кэмп». Традиционно для всех зрителей на фестивале будут открыты спортивные площадки.

На площадке для пляжного регби от клуба ЦСКА будут проходить игровые мастер-классы по тэг-регби. Их проведут трёхкратный чемпион Европы по регби, многократный чемпион России по регби, мастер спорта международного класса, игрок регби-клуба «ЦСКА Москва» Пётр Ботнараш, сотрудники детской академии и игроки регби-клуба «Арсенал».

За волейбольную и воркаут-площадку на фестивальном поле отвечают KENGURU PRO — российская компания, которая разрабатывает и производит уличное спортивное оборудование и строит спортивные площадки по всему миру.

Спортивную программу второго уикенда объявят дополнительно. Также спортивные площадки будут работать во время музыкального кемпинга. Второй уикенд VIOLET 24-26 июня — «Дикая Мята» на максималках. Ещё больше драйва, ещё больше инди, альтернативы, хип-хопа, рока, электроники и не только. Билеты в продаже на сайте организаторов.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022