«Чемпионат» стал партнёром спортивной программы на «Дикой Мяте»

«Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России. В этом году он проходит в два музыкальных уикенда, GREEN (17-19 июня) и VIOLET (24-26 июня), а между уикендами состоится музыкальный кемпинг «Дикая Мята. Кэмп». Традиционно для всех зрителей на фестивале будут открыты спортивные площадки.

На площадке для пляжного регби от клуба ЦСКА будут проходить игровые мастер-классы по тэг-регби. Их проведут трёхкратный чемпион Европы по регби, многократный чемпион России по регби, мастер спорта международного класса, игрок регби-клуба «ЦСКА Москва» Пётр Ботнараш, сотрудники детской академии и игроки регби-клуба «Арсенал».

За волейбольную и воркаут-площадку на фестивальном поле отвечают KENGURU PRO — российская компания, которая разрабатывает и производит уличное спортивное оборудование и строит спортивные площадки по всему миру.

Спортивную программу второго уикенда объявят дополнительно. Также спортивные площадки будут работать во время музыкального кемпинга. Второй уикенд VIOLET 24-26 июня — «Дикая Мята» на максималках. Ещё больше драйва, ещё больше инди, альтернативы, хип-хопа, рока, электроники и не только. Билеты в продаже на сайте организаторов.