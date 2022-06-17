«Почти девять месяцев под сердцем». Беременная Дарья Клишина показала новое фото

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала свежее фото в своих социальных сетях. Спортсменка, которая в феврале объявила о беременности, высказала мнение, что этот статус лишь добавляет женственности.
«Почти девять месяцев под сердцем. И это то самое время, когда беременность — это маленькая жизнь, которая только добавляет женственности. А я уже задумываюсь о фотосессии с малышом», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Напомним, 31-летняя Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодёжи.
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