Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Владимир Путин: если бунтаря не выходит усмирить, его стараются отменить. В ход идёт спорт

Владимир Путин: если бунтаря не выходит усмирить, его стараются отменить. В ход идёт спорт
Комментарии

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался на тему попыток изоляции России, в том числе в спорте — в частности, в олимпийском движении. Напомним, многие международные федерации отстранили российских спортсменов от международных соревнований в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Если какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, его стараются изолировать или «отменить». В ход идёт всё: спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства. По той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России», — сказал Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это политическое давление». Евролига отстранила все российские клубы на следующий сезон «Это политическое давление». Евролига отстранила все российские клубы на следующий сезон

Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022