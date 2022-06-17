Владимир Путин: если бунтаря не выходит усмирить, его стараются отменить. В ход идёт спорт

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался на тему попыток изоляции России, в том числе в спорте — в частности, в олимпийском движении. Напомним, многие международные федерации отстранили российских спортсменов от международных соревнований в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
«Если какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, его стараются изолировать или «отменить». В ход идёт всё: спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства. По той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России», — сказал Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения:
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