Владимир Путин: если бунтаря не выходит усмирить, его стараются отменить. В ход идёт спорт

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался на тему попыток изоляции России, в том числе в спорте — в частности, в олимпийском движении. Напомним, многие международные федерации отстранили российских спортсменов от международных соревнований в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Если какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, его стараются изолировать или «отменить». В ход идёт всё: спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства. По той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России», — сказал Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения: