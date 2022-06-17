Карлсен оценил шансы участников турнира претендентов. Непомнящий — на втором уровне

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен высказался о шансах участников стартовавшего сегодня, 17 июня, турнира претендентов стать его соперником в матче за мировую шахматную корону.

«Всегда с нетерпением жду турнира претендентов, как с точки зрения спортивного азарта, так и с позиции развития дебюта на этих уникальных турнирах. Если говорить о шансах выиграть, я бы разделил участников на три уровня.

Первый — фавориты. В этот ряд я бы поставил Каруану и Дин Лижэня. Для меня они лучшие и самые стабильные игроки. Поставил бы на то, что кто-то из них выиграет.

Второй уровень — тёмные лошадки. Сюда относятся Фируджа и Непомнящий. Ни у одного из них нет постоянства, чтобы оставаться на высшем уровне, но у них обоих есть потолок, который даёт им меньший, но всё же вполне реальный шанс на победу.

Третий уровень — остальные. Вижу небольшой шанс у Раппорта, если у него всё получится, но очень маловероятно, что он выдержит семь партий чёрными против такой оппозиции, даже если выиграет несколько. Накамура, вероятно, проведёт достойный турнир, но я не думаю, что он выиграет достаточно партий, чтобы иметь реальный шанс. У Дуды и Раджабова, думаю, просто нет шансов», — приводит слова Карлсена SWV.