Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в команде, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный поддержал идею создания клубной системы в России.

«Сегодня я слышу от многих спортсменов, что хотят зародить клубную систему внутри нашей страны. То есть если взять коммерческие соревнования за границей, такие как Бундеслига в Германии, хотелось бы, чтобы в России тоже появились такие соревнования, в частности по спортивной гимнастике. В таких соревнованиях могут принимать участие не только профессионалы, но и многие обычные спортсмены. Если федерации совместно с министерством спорта и другими организациям, в том числе частными компаниями, помогут в этом проекте, это будет намного лучше. Потому что нужны средства, чтобы это обеспечивать. Эта история даст большой толчок не только олимпийцам. Я как профессионал живу от соревнований до соревнований, и когда их нет, тяжело себя заставить тренироваться. Раньше мы делали акцент на чемпионатах мира и Олимпиадах. И сейчас ситуация может меняться. Хочется, чтобы спорт развивался в стране и не держался только за счёт олимпийцев. Клубная система стала бы хорошим толчком для развития спорта внутри страны!» — написал Нагорный в своём телеграм-канале.