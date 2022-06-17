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Гимнастка Лилия Ахаимова решила приостановить спортивную карьеру

Гимнастка Лилия Ахаимова решила приостановить спортивную карьеру
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Лилия Ахаимова приняла решение приостановить спортивную карьеру из-за незалеченной травмы спины.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио Ахаимова завоевала золото командного турнира в составе сборной России.

«Это правда, что Лилия Ахаимова решила приостановить карьеру. Она считает, что ей пора заканчивать. У неё была травма. После неё было долгое восстановление. Потом к Олимпиаде всё-таки подготовилась. Сейчас Лилия не может до конца залечить спину, поэтому приняла такое решение», — приводит слова Родионенко «РИА Новости».

Кроме золота Игр-2020, в активе Ахаимовой два серебра чемпионатов мира — 2018, 2019 в команде и золото чемпионата Европы — 2018 в команде.

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