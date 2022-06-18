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Актёр сериала «Регби» Сергей Селин рассказал о проведении съёмок

Актёр сериала «Регби» Сергей Селин рассказал о проведении съёмок
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Главный герой сериала «Улица разбитых фонарей» Сергей Селин поделился впечатлениями о съёмках в сериале «Регби».

«Честно говоря, до съёмок не был знаком с игрой. В нашей стране регби только развивается. Но когда начинаешь погружаться в игру, разбираться в правилах, тогда становится очень интересно. Пока я всё изучал, мои молодые коллеги действительно учились играть в регби, чтобы в кадре всё было по-настоящему. И это вызывает у меня только восхищение. Я же для роли спортивного доктора много общался с медиками, чтобы понимать, чем занимаются спортивные врачи, кто они в целом для команды. И мне кажется, мой герой Палыч для ребят стал таким папкой, который и выслушает, и что-то посоветует, и направит», — рассказал Селин.

20 июня в 22:00 на канале СТС состоится всероссийская телепремьера «Регби» с Олегом Гаасом, Маргаритой Аброськиной и Сергеем Селиным в главных ролях. Дату выхода телесериала на матче чемпионата России по регби между московским ЦСКА и красноярским «Енисеем-СТМ» 5 июня объявил популярный российский музыкант Баста.

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