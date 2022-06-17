Непомнящий и Каруана захватили лидерство на Турнире претендентов после 1-го тура

В Мадриде (Испания) завершились партии первого тура Турнира претендентов – 2022 по шахматам. Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с Магнусом Карлсеном.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами обыграл рейтинг-фаворита китайца Дин Лижэня всего лишь за 32 хода. Гроссмейстер из Поднебесной вынужден был сдаться, чтобы не получить прямой мат.

Также с победы начал турнир американец Фабиано Каруана белым цветом одолевший соотечественника Хикару Накамуру. Партии Ян-Кшиштоф Дуда – Рихард Раппорт и Теймур Раджабов – Алиреза Фируджа завершились вничью.

После первого тура лидерство захватили Непомнящий и Каруана. Уже завтра, 18 июня, во втором туре они сыграют друг против друга. Два последних соперника Карлсена по чемпионским матчам сойдутся между собой. Белые фигуры будут у россиянина.