Трёхкратный призёр Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова показала чувственный танец.

«Оставлю это здесь. Пускай не идеально, но для первого раза очень даже ничего, я считаю. И сколько кайфа и эмоций было получено. Энергетика просто зашкаливает», — написала Ефимова в своей социальной сети.

Ранее Юлия Ефимова показала фотографии в купальнике у бассейна.

Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Она является рекордсменом по числу медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Юлия входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему числу наград на индивидуальных дистанциях (15).