Конгресс Европейской конфедерации фехтования не стал отстранять Россию и Беларусь

Делегаты конгресса Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) отвергли предложение группы стран о приостановке членства федераций фехтования России и Беларуси в этой организации, сообщает пресс-служба ФФР.
Предложение внести изменения в Устав ЕКФ выдвинули федерации фехтования Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. Они хотели значительно расширить статью об исключении какой-либо национальной федерации из ЕКФ и прописать процедуру приостановки членства в этой организации. Если бы конгресс изменил Устав ЕКФ, эти страны предлагали немедленно приостановить членство России и Беларуси. Однако большинством голосов конгресс ЕКФ не принял эти предложения. Таким образом, федерации фехтования России и Беларуси продолжают оставаться членами Европейской конфедерации фехтования.
- 18 июня 2022
-
12:59
-
12:46
-
11:37
-
10:00
-
09:00
-
04:23
- 17 июня 2022
-
23:10
-
22:28
-
21:57
-
19:42
-
19:15
-
17:51
-
16:33
-
13:44
-
13:04
-
13:00
-
12:53
-
11:55
-
09:18
-
08:28
- 16 июня 2022
-
18:40
-
18:27
-
17:57
-
16:20
-
15:00
-
14:24
-
12:51
-
11:33
-
11:00
-
08:00
-
07:43
- 15 июня 2022
-
17:56
-
13:44
-
13:16
-
13:04