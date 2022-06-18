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Конгресс Европейской конфедерации фехтования не стал отстранять Россию и Беларусь

Конгресс Европейской конфедерации фехтования не стал отстранять Россию и Беларусь
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Делегаты конгресса Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) отвергли предложение группы стран о приостановке членства федераций фехтования России и Беларуси в этой организации, сообщает пресс-служба ФФР.

Предложение внести изменения в Устав ЕКФ выдвинули федерации фехтования Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. Они хотели значительно расширить статью об исключении какой-либо национальной федерации из ЕКФ и прописать процедуру приостановки членства в этой организации. Если бы конгресс изменил Устав ЕКФ, эти страны предлагали немедленно приостановить членство России и Беларуси. Однако большинством голосов конгресс ЕКФ не принял эти предложения. Таким образом, федерации фехтования России и Беларуси продолжают оставаться членами Европейской конфедерации фехтования.

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