Впервые в истории ЧМ техническую программу в соло выиграла не российская синхронистка
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Впервые в истории чемпионатов мира по водным видам спорта сильнейшей в технической программе в соло стала не российская синхронистка.
Это произошло на ЧМ-2022 в Будапеште (Венгрия), на который сборная России решением Международной федерации плавания не допущена. Турнир продлится до 3 июля.
Лучшей в данном виде программы стала японская синхронистка Юкико Инуи. Судьи оценили её выступление в 92,8662 балла. Второе место заняла украинка Марта Федина, набравшая 91,9555 балла. Третьей стала представительница Греции Евангелия Платаниоти (89,5110).
Отметим, что на чемпионате мира 2019 года в Кванджу (Южная Корея) лучшей в технической программе в соло стала россиянка Светлана Колесниченко.
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