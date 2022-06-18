Впервые в истории ЧМ техническую программу в соло выиграла не российская синхронистка

Впервые в истории чемпионатов мира по водным видам спорта сильнейшей в технической программе в соло стала не российская синхронистка.

Это произошло на ЧМ-2022 в Будапеште (Венгрия), на который сборная России решением Международной федерации плавания не допущена. Турнир продлится до 3 июля.

Лучшей в данном виде программы стала японская синхронистка Юкико Инуи. Судьи оценили её выступление в 92,8662 балла. Второе место заняла украинка Марта Федина, набравшая 91,9555 балла. Третьей стала представительница Греции Евангелия Платаниоти (89,5110).

Отметим, что на чемпионате мира 2019 года в Кванджу (Южная Корея) лучшей в технической программе в соло стала россиянка Светлана Колесниченко.