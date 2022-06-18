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Мария Ласицкене раскритиковала ВФЛА за низкий уровень проведения соревнований в Чебоксарах

Мария Ласицкене раскритиковала ВФЛА за низкий уровень проведения соревнований в Чебоксарах
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене критически высказалась в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Спортсменку не устроил уровень организации турнира «Мемориал Игнатьева», который прошёл в Чебоксарах.

Ласицкене с результатом 1,91 метра стала победительницей соревнований в прыжках в высоту.

«Дул сильный ветер, поэтому много сил тратилось на борьбу с ним. Из-за этого не все установки смогла выполнить. Болельщиков на трибунах практически не было, трансляция не велась, онлайн-результаты были не доступны. Жаль, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики в очередной раз взяла паузу в улучшении качества российских турниров, а этого делать нельзя», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

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