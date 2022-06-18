Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Каруаной во втором туре турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной во втором туре турнира претендентов, который проходит в Мадриде (Испания).
Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась после 33-го хода. Отметим, что оба шахматиста в первом туре добились убедительных побед, причём Ян обыграл рейтинг-фаворита Дин Лижэня чёрными фигурами, а Каруана заставил сдаться соотечественника Хикару Накамуру. Таким образом, после двух туров в активе россиянина и американца по 1,5 очков.
Другие партии дня:
Ян-Кшиштоф Дуда – Дин Лижэнь – 1/2:1/2
Рихард Раппорт – Алиреза Фируджа – продолжается
Хикару Накамура – Теймур Раджабов – продолжается.
Турнир претендентов — 2022 по шахматам продлится до 5 июля. Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.
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