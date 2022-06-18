Украинка впервые в истории выиграла чемпионат мира по аэробике и не смогла сдержать слёз

18-летняя украинская спортсменка Анастасия Курашвили впервые в истории своей страны завоевала золото на чемпионате мира по аэробике в индивидуальных соревнованиях.

На соревнованиях 2022 года, которые проходили в Португалии, Курашвили получила за своё выступление 20,950 балла, опередив спортсменку из Турции Айше Онбаши и представительницу Финляндии Неа Кивела.

Во время церемонии награждения Курашвили не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

«Композиция, под которую выступала Анастасия называлась «Ты меня не знаешь», и до пятницы так и было. Тем не менее изящная работа 18-летней красавицы и её стальные нервы превратили никому неизвестного участника квалификации в чемпиона мира всего за час», — говорится в пресс-релизе Международной федерации гимнастики (FIG).

Ранее в активе сборной Украины на чемпионатах мира по аэробике лучшими результатами были серебряная медаль в 2021 году и бронза в 2018 году.