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«Это нечестно». «Художница» Боряна Калейн выступила против отстранения россиянок

«Это нечестно». «Художница» Боряна Калейн выступила против отстранения россиянок
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Болгарская гимнастка Боряна Калейн высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменок от участия в международных соревнованиях, в частности, от чемпионата Европы – 2022 по художественной гимнастике, который в данный момент проходит в Тель-Авиве (Израиль).

Ранее Калейн завоевала серебряную медаль в многоборье. Победу в соревнованиях одержала израильтянка Дарья Атаманова. Третье место у ещё одной болгарки Стиляны Николовой.

«Да, общалась, говорили о том, что они не могут поехать на соревнования. Они работали для этого всю свою жизнь, и не они начали то, что привело к отстранению российских спортсменов от соревнований. Поэтому, я считаю, по отношению к спортсменам и тренерам это нечестно, они не имеют отношения к ситуации, но платят за неё свою цену», — приводит слова Калейн «Матч ТВ».

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