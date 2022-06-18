«Это нечестно». «Художница» Боряна Калейн выступила против отстранения россиянок

Болгарская гимнастка Боряна Калейн высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменок от участия в международных соревнованиях, в частности, от чемпионата Европы – 2022 по художественной гимнастике, который в данный момент проходит в Тель-Авиве (Израиль).

Ранее Калейн завоевала серебряную медаль в многоборье. Победу в соревнованиях одержала израильтянка Дарья Атаманова. Третье место у ещё одной болгарки Стиляны Николовой.

«Да, общалась, говорили о том, что они не могут поехать на соревнования. Они работали для этого всю свою жизнь, и не они начали то, что привело к отстранению российских спортсменов от соревнований. Поэтому, я считаю, по отношению к спортсменам и тренерам это нечестно, они не имеют отношения к ситуации, но платят за неё свою цену», — приводит слова Калейн «Матч ТВ».