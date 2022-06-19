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Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание третьего тура, где смотреть 19 июня

Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание третьего тура, где смотреть 19 июня
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С 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания) проходит шахматный Турнир претендентов 2022 года, в котором принимают участие восемь гроссмейстеров: Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победитель турнира претендентов сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сегодня, 19 июня, пройдёт третий тур соревнований. Он начнётся в 16:00 мск.

Пары третьего тура:

Дин Лижэнь (Китай) — Рихард Раппорт (Румыния);
Фабиано Каруана (США) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша);
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия);
Алиреза Фируджа (Франция) — Хикару Накамура (США).

Следить за матчами претендентов можно на YouTube-канале ФИДЕ.

Россиянин — лидер турнира претендентов. Непомнящий спас партию, имея на две пешки меньше! Россиянин — лидер турнира претендентов. Непомнящий спас партию, имея на две пешки меньше!
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