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Медали ЧМ-2016 по плаванию перераспределили после дисквалификации россиянина Лобузова

Медали ЧМ-2016 по плаванию перераспределили после дисквалификации россиянина Лобузова
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Международная федерация плавания (FINA) решила перераспределить медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2016 года. Медали были перераспределены после дисквалификации россиянина Артёма Лобузова. Решение приняли в Будапеште (Венгрия) во время внеочередного конгресса FINA.

Российский пловец был дисквалифицирован в феврале за нарушение антидопинговых правил на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

Результаты Лобузова были аннулированы. Он, Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных, Даниил Пасынков были лишены золота чемпионата мира 2016 года в эстафете 4 x 200 метров вольным стилем. Также вместе с ним бронзовой медали чемпионата мира 2014 года в Дохе в этой же дисциплине были лишены Данила Изотов, Александр Красных, Вячеслав Андрусенко, Дмитрий Ермаков и Михаил Полищук. Теперь золотые медали перераспределили в пользу команды США, а бронзовые отдали спортсменам из ЮАР.

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