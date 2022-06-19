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Международная федерация плавания утвердила стандарты участия трансгендеров в соревнованиях

Международная федерация плавания утвердила стандарты участия трансгендеров в соревнованиях
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Международная федерация плавания на конгрессе в Будапеште утвердила стандарты участия трансгендеров в соревнованиях, а также объявила о начале работы над созданием отдельных соревнований для трансгендеров.

Пресс-релиз начался с объяснений того, что пол является определяющим фактором, оказывающим влияние на спортивные результаты, и что мужчины показывают заметно более высокие результаты из-за нервно-мышечных, сердечно-сосудистых, дыхательных функций и антропометрических данных.

Для спортсменок-трансгендеров был принят стандарт: для участия в женских соревнованиях трансгендер должен завершить переход к моменту начала полового созревания, а уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр.

Для участия в мужских соревнованиях никаких стандартов и ограничений принято не было.

Международная федерация плавания станет первой международной федерацией, проводящей отдельные соревнования среди трансгендерных спортсменов.

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