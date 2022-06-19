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Наталия Гарт не вошла в новый состав комитета Международной федерации санного спорта

Наталия Гарт не вошла в новый состав комитета Международной федерации санного спорта
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8 апреля на конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL) большинством голосов Наталью Гарт исключили из членов исполкома организации. После этого стало известно, что Федерация санного спорта России подала апелляцию на данное решение. Наталья Гарт возглавила ФССР в 2012 году и с тех пор три раза переизбиралась на этот пост (в 2014, 2018 и 2022 году).

«К сожалению, Наталья Сергеевна Гарт не набрала необходимое количество голосов делегатов для избрания в исполком Международной федерации санного спорта. По итогам конгресса наши представители не были избраны в различные рабочие органы FIL. Возможно, кто-то из россиян будет выбран дополнительно в сентябре», — приводит слова исполнительного директора ФССР Станислав Тюрина «РИА Новости Спорт».

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