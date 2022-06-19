Непомнящий и Каруана делят первое место после третьего тура Турнира претендентов — 2022

В Мадриде (Испания) завершился третий тур Турнира претендентов по шахматам. Соперники провели матчи третьего тура, по итогам которых обновилась итоговая таблица. Все партии игрового дня завершились ничьими.
Все результаты дня:
Дин Лижэнь – Рихард Раппорт 1/2:1/2
Фабиано Каруана – Ян-Кшиштоф Дуда 1/2:1/2
Теймур Раджабов – Ян Непомнящий 1/2:1/2
Алиреза Фируджа – Хикару Накамура 1/2:1/2.
Первое место в таблице делят россиянин Ян Непомнящий и американец Фабио Каруана, которые набрали по два очка. Очередной тур пройдёт завтра, 21 июня. Начало — в 16:00 мск.
Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Полное расписание шахматного Турнира претендентов — 2022 доступно здесь.
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