Непомнящий и Каруана делят первое место после третьего тура Турнира претендентов — 2022

В Мадриде (Испания) завершился третий тур Турнира претендентов по шахматам. Соперники провели матчи третьего тура, по итогам которых обновилась итоговая таблица. Все партии игрового дня завершились ничьими.



Все результаты дня:

Дин Лижэнь – Рихард Раппорт 1/2:1/2

Фабиано Каруана – Ян-Кшиштоф Дуда 1/2:1/2

Теймур Раджабов – Ян Непомнящий 1/2:1/2

Алиреза Фируджа – Хикару Накамура 1/2:1/2.



Первое место в таблице делят россиянин Ян Непомнящий и американец Фабио Каруана, которые набрали по два очка. Очередной тур пройдёт завтра, 21 июня. Начало — в 16:00 мск.

Восемь участников в течение трёх недель будут бороться за первое место, которое даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Полное расписание шахматного Турнира претендентов — 2022 доступно здесь.