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В Федерации санного спорта России сообщили о допуске россиян к международным турнирам

В Федерации санного спорта России сообщили о допуске россиян к международным турнирам
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Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин сообщил, что российские спортсмены могут подавать заявки на участие в международных турнирах в следующем сезоне. Об этом говорилось во время Конгресса Международной федерации санного спорта (FIL).

«В ходе конгресса представители многих стран высказывали поддержку России. Они хотят, чтобы российские спортсмены продолжали выступать в международных соревнованиях. Потому что они прекрасно понимают, что в санном спорте и натурбане россияне являются одними из ведущих в мире.

Мы продолжаем бороться за то, чтобы наши спортсмены выступали в международных соревнованиях. Это главная цель. И на сегодняшний день ничто не мешает россиянам быть заявленными на международные старты в сезоне-2022/2023», —цитирует Тюрина РИА «Новости».

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