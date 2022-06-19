В Федерации санного спорта России сообщили о допуске россиян к международным турнирам

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин сообщил, что российские спортсмены могут подавать заявки на участие в международных турнирах в следующем сезоне. Об этом говорилось во время Конгресса Международной федерации санного спорта (FIL).
«В ходе конгресса представители многих стран высказывали поддержку России. Они хотят, чтобы российские спортсмены продолжали выступать в международных соревнованиях. Потому что они прекрасно понимают, что в санном спорте и натурбане россияне являются одними из ведущих в мире.
Мы продолжаем бороться за то, чтобы наши спортсмены выступали в международных соревнованиях. Это главная цель. И на сегодняшний день ничто не мешает россиянам быть заявленными на международные старты в сезоне-2022/2023», —цитирует Тюрина РИА «Новости».
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