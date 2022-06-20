Спортсмены из Китая выступят в Открытом чемпионате России по пляжному волейболу

Китайские волейболисты выступят в Открытом чемпионате России по пляжному волейболу в городе Зеленоградске Калининградской области.
«Представители Китайской Народной Республики (КНР) сами проявили инициативу относительно совместных сборов с лучшими российскими командами и выступления в BetBoom чемпионате России. Совместный сбор пройдёт в июле на базе «Волей Град» под Анапой Краснодарского края.
Планируется, что на этапе в Зеленоградске выступят три мужских тандема из Китая. Для двух пар Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) и местные организаторы зарезервировали специальные приглашения (уайлд-кард), то есть они вступят в борьбу с группового раунда, а третья команда из Поднебесной начнёт выступление на общих основаниях – с квалификации», — сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.
Турнир пройдёт с 29 июня по 3 июля. Призовой фонд составил ₽ 1,6 млн.
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