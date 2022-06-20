Итальянец Чеккон установил новый мировой рекорд в плавании на спине на 100 метров

Итальянский пловец Томас Чеккон установил новый мировой рекорд на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Он установил рекорд в плавании на спине на 100 метров.

21-летний спортсмен преодолел дистанцию за 51,60 секунды. Второй результат показал американец Райан Мёрфи. Его отставание составило 0,37 секунды. Тройку лучших замкнул Хантер Армстронг, также представляющий США. Он уступил победителю 0,38 секунды.



Чемпионат мира проходит в Будапеште с 18 июня по 3 июля. Ранее Международная федерация плавания (FINA) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Таким образом, российские спортсмены не участвуют в турнире. Пока неизвестно, когда россиян вновь начнут допускать на турниры по водным видам спорта.