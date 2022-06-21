Сергей Гранкин прокомментировал назначение нового главного тренера сборной России

Российский волейболист Сергей Гранкин, который с 2019 года выступал в чемпионате Германии за «Берлин», а теперь вернулся в Россию, отреагировал на назначение Константина Брянского на пост главного тренера сборной России.

«Хочу только пожелать удачи новому тренеру сборной России. Мне было заранее понятно, что он будет тренером, потому что «Динамо» выдало два хороших сезона под его руководством. Плюс много человек из сборной в команде. Сейчас, наверное, можно сказать, что это база.

Перспективное ли это назначение? Сложно сказать, так как непонятно, когда мы сборную увидим на международной арене. Но, думаю, из всех тренеров, что есть, он — лучшая кандидатура», – сказал Гранкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.



Полное интервью Сергея Гранкина читайте на «Чемпионате» в 14:00.