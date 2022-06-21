«Все вокруг говорили: Россия — агрессор». Гранкин — о политической ситуации в Германии

Российский волейболист Сергей Гранкин, который с 2019 года выступал в чемпионате Германии за «Берлин», а теперь вернулся в Россию, прокомментировал политическую ситуацию в Германии.
«Первую неделю, как всё началось, было тяжело — все вокруг говорили: Россия — агрессор. А потом закрыли тему, и я решил, что сезон до конца отыграю и буду потом что-то думать.
Я никогда своей национальности не стеснялся. Абсолютно нет. У меня никогда и не было даже мысли менять гражданство — я люблю свою страну. Понятно, что мне было там комфортно работать, но опять же, повторюсь, если бы там стоял какой-то выбор, я, даже не задумываясь, его сделал и вернулся домой. Конечно, выбрал бы Россию», – сказал Гранкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Полное интервью Сергея Гранкина читайте на «Чемпионате» в 14:00.
- 21 июня 2022
-
10:00
-
09:47
-
09:40
-
09:18
-
09:00
-
00:21
-
00:00
- 20 июня 2022
-
22:00
-
20:31
-
20:24
-
18:52
-
12:48
-
11:13
-
08:21
-
00:57
- 19 июня 2022
-
23:16
-
22:22
-
21:35
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:52
-
19:54
-
09:00
-
01:04
- 18 июня 2022
-
23:52
-
23:35
-
22:59
-
21:21
-
20:20
-
19:57
-
19:19
-
18:43
-
18:18
-
12:59