«Все вокруг говорили: Россия — агрессор». Гранкин — о политической ситуации в Германии

Российский волейболист Сергей Гранкин, который с 2019 года выступал в чемпионате Германии за «Берлин», а теперь вернулся в Россию, прокомментировал политическую ситуацию в Германии.

«Первую неделю, как всё началось, было тяжело — все вокруг говорили: Россия — агрессор. А потом закрыли тему, и я решил, что сезон до конца отыграю и буду потом что-то думать.

Я никогда своей национальности не стеснялся. Абсолютно нет. У меня никогда и не было даже мысли менять гражданство — я люблю свою страну. Понятно, что мне было там комфортно работать, но опять же, повторюсь, если бы там стоял какой-то выбор, я, даже не задумываясь, его сделал и вернулся домой. Конечно, выбрал бы Россию», – сказал Гранкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.



Полное интервью Сергея Гранкина читайте на «Чемпионате» в 14:00.