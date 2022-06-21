«Мы никого не держим». Гранкин рассказал, как относится к смене гражданства спортсменами

Российский волейболист Сергей Гранкин, который с 2019 года выступал в чемпионате Германии за «Берлин», а теперь вернулся в Россию, ответил на вопрос о своём отношении к смене спортивного гражданства.

«Как отношусь к смене гражданства? Скажу так: мы же никого не держим. Если они хотят, пусть меняют гражданство и выступают за другую страну. Не то чтобы я это одобряю. Но если им очень хочется, пусть едут», – сказал Гранкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

37-летний связующий Гранкин профессиональную карьеру начал в 14-летнем возрасте в ярославском «Нефтянике», где отыграл с 2001 по 2005 год. Затем 11 сезонов Сергей провёл в московском «Динамо», с которым дважды выиграл Кубок ЕКВ (2012, 2015), стал обладателем Кубка страны (2008), Суперкубка России (2008, 2009) и завоевал золото национального чемпионата (2008). Ещё один Кубок ЕКВ Гранкин выиграл с «Белогорьем» в сезоне-2017/2018. С января 2019 года российский связующий выступал за «Берлин», в составе которого стал трёхкратным чемпионом Германии (2019, 2021, 2022), завоевал Кубок Германии (2020) и три Суперкубка страны (2019, 2020, 2021). Два последних сезона Гранкин был капитаном «Берлина».

Полное интервью Сергея Гранкина читайте на «Чемпионате» в 14:00.