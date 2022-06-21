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Регбийный ЦСКА обыграл «Славу» и стал лучшей командой Москвы в сезоне

Регбийный ЦСКА обыграл «Славу» и стал лучшей командой Москвы в сезоне
Антон Дроздов — лидер по попыткам РК ЦСКА в сезоне
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В заключительном матче чемпионата России по регби московский ЦСКА в дерби одержал уверенную победу над «Славой» со счётом 24:10 и занял седьмое место, став при этом лучшим из трёх столичных регбийных клубов.

Кульминацией матча стала попытка Кирилла Кузнецова после скидки самого молодого игрока на поле, 17-летнего Ивана Дорофеева. Это произошло в середине второго тайма, и этим ЦСКА установил окончательный счёт в матче — 24:10. До этого свою дебютную попытку в карьере на взрослом уровне оформил сам Дорофеев.

Новый сезон начнётся уже через месяц, однако в данный момент ЦСКА находится в поисках материальной поддержки: клуб ищет спонсоров и поддержки у города. Менее чем за 30 дней до него ЦСКА ищет возможность не укрепить состав, а найти средства для участия в турнире.

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