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Ян Непомнящий одержал вторую победу на Турнире претендентов — 2022

Ян Непомнящий одержал вторую победу на Турнире претендентов — 2022
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После дня перерыва сегодня, 21 июня, в Мадриде (Испания) возобновился розыгрыш шахматного турнира претендентов — 2022, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами одержал победу над одним из фаворитов соревнований иранцем Алирезой Фируджей, выступающим под флагом Франции. Непомнящий играл гораздо быстрее соперника, заставляя Фируджу надолго задумываться и ошибаться.

Для Непомнящего это уже вторая победа на Турнире претендентов – 2022. В стартовом матче он чёрными фигурами обыграл рейтинг-фаворита китайца Дин Лижэня. Ян делил лидерство перед четвёртым туром с американцем Фабиано Каруаной и продолжит возглавлять турнирную таблицу. Теперь в активе россиянина уже три очка после четырёх туров.

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